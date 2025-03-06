İktidarın her seçim döneminde doğalgaz keşfi haberleri açıklamasının vatandaşa faydası olmuyor. Faturalar tüm Türkiye’de isyana sebep oldu. Gaziantep’te ise isyan arşa çıktı.

Gaziantepliler aylardır yüksek faturalara tepki gösteriyordu.. Dün DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, şehirdeki yüksek doğalgaz faturalarına dikkat çekti ve evine gelen doğalgaz faturasını kürsüde yırttı. Mağduriyetler giderilene kadar Gaziantep’teki vatandaşları fatura yırtma eylemine çağıran Kaya, “Gaziantep’te mağduriyetler giderilinceye kadar Gaziantepli vatandaşlarımızı da fatura yırtıp video çekerek Enerji Bakanlığı’na göndermeye davet ediyorum” dedi.

SÜREYİ AŞIYORLAR

Kaya, şehirde Palmet Enerji tarafından dağıtım hizmetlerinin devralınmasından sonra sorunlar yaşandığına dikkat çekti ve “2024 yılında Zorlu Enerji’den Palmet’e devredilen doğalgaz dağıtım işi, hemşerilerimizin hayatını zehir ediyor. Bu şirketin devir sürecindeki yetersizliği, vatandaşlarımız için de çile oldu. Bu durum vatandaşın cebini zorluyor, sabrını tüketiyor” ifadelerini kullandı ve şunları söyledi: “Hemşerilerim gelen faturalara bakıp bakıp kara kara düşünüyor, şirket de usulsüzce fatura kesiyor. Ortalama 35 günde bir okuma yapmayıp bu süreyi uzatıyor. Böylelikle faturalar devlet sübvansiyonundan çıkarılarak vatandaşın sırtına bindiriliyor. Şirketin kasasına da bu haksızlıktan, adaletsizlikten dolayı milyonlar giriyor. Fahiş faturalar sonucu cepler yanıyor.”

‘Şirketin arızası’ vatandaşa kesildi

Vatandaşların fatura isyanı büyüyünce Cumhuriyet Halk Partisi 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in başvurusu üzerine GAZDAŞ önceki gün açıklama yayınladı. Şirket açıklamasında “Sistemimizdeki arıza nedeniyle zamanında faturalandırma yapamadık iki ayın bedelini birlikte kestik” ifadelerini kullandı. Öztürkmen, “Şirketinin eksikliğinin faturası vatandaşa kesilemez” ifadelerini kullandı.