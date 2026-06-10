Mahkeme kararıyla CHP'nin başına atanan Kılıçdaroğlu yönetimi Özgür Özel'e yakın milletvekillerinin ihracı için düğmeye bastı. İHRACI İSTENİRKEN IRMAK ÖĞRETMENİ SAVUNUYORDU İhracı istenen CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ihraç talebi haberlerinin basına yansıdığı anlarda yaptığı sosyal medya paylaşımında öldürülen öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile ilgili mecliste yaptığı konuşmaya yer verdi. Başarır'ın paylaşımına yorum yapan kullanıcılar ihraç istemine tepki gösterdi.

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