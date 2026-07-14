En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak.
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak.
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