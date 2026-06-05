Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de hareketli günler yaşanırken, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Almanya'nın köklü siyasi partilerinden Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti, gece saatlerinde TBMM'de Özel'i ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklaması sırasında yaşanan bir olay ise dikkat çekti.
SPD heyetinin Özgür Özel'e destek açıklamasında bulunduğu sırada, açıklamanın yapıldığı alandaki ışıklar kapatıldı.
Söz konusu durum, basın mensupları ve katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.