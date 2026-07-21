Suudi Arabistan, Umre hacılarının ülkeyi bir yıl içinde tekrar tekrar ziyaret etmelerine olanak tanıyacak yeni 'çok girişli vize' uygulamasını başlattı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Umre hacıları için yeni bir çok girişli vize duyurdu.

Veriliş tarihinden itibaren 365 gün geçerli olan bu yeni vize ile ziyaretçiler, toplamda 90 günü geçmeyecek şekilde Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal şehirlere birden fazla kez girebilecek.

NASIL UYGULANACAK?

Suudi Basın Ajansı’na (SPA) göre, bu adım “Suudi Vizyon 2030 ile Hac Deneyimi Programı’nın varış sürecini kolaylaştırma, hacı deneyimini zenginleştirme ve hizmet verimliliğini artırma hedefleriyle uyumlu" olarak atıldı.

Hacılar, her ziyaret için Suudi Arabistan’ın Nusuk Umre platformu üzerinden onaylı bir platformdan Umre hizmet paketi satın almaları halinde yeni vizeden yararlanabilecek.

Söz konusu platform, hacılar için vize düzenleme, konaklama, ulaşım ve uçuş rezervasyonları sunan, Suudi Arabistan'ın kendi tasarladığı dijital “tek durak noktası" olacak.

Paket süresi ayrıca vizedeki kalan gün sayısını aşmamalıdır ve yolcular, Suudi Arabistan’a varıştan önce Nusuk üzerinden bir Umre izni almalıdır.

SPA, “Bakanlık, bu vizenin ziyaret planlamasında esnekliği artırdığını ve hacının yolculuğu boyunca dijital ile operasyonel hizmetlerin entegrasyonunu desteklediğini vurguladı” diye ekledi.

BU DETAYLAR ÖNEMLİ

Yeni sisteme göre Hac ziyaretinin tamamlanmasının ardından ve ülkeden ayrılırken vize devre dışı kalacak.

Hacının bir sonraki ziyaretinde, yasal gereklilikleri yerine getirmesi halinde vize yeniden etkinleşecek. Ayrıca vize, yıllık Hac sezonu boyunca da devre dışı kalacak.

2026 yılının şu ana kadar geçen döneminde Suudi Arabistan, Umre vizesi ile 931.500 hacıyı ağırladı.

Bu rakam, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5’lik bir artışa işaret ediyor. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin en büyük kısmı Pakistan, Endonezya ve Irak’tan geliyor.