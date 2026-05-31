Düzenleme kapsamında 'Urban Air Mobility' olarak adlandırılan şehir içi hava ulaşım sistemi için resmi kurallar oluşturulacak. Böylece hava taksileri için özel iniş-kalkış alanları, düşük irtifa hava koridorları ve insansız hava trafiğini yönetecek dijital kontrol sistemleri devreye alınabilecek.

İLK YOLCULU UÇUŞLAR 2027'DE BAŞLAYABİLİR

Kazakistan hükümeti, 2026 yılı boyunca hava taksilerini yolcusuz şekilde test etmeyi planlıyor. Deneme uçuşlarında sıcaklık değişimleri, rüzgar, yüksek gerilim hatları ve farklı hava koşullarının araçlar üzerindeki etkileri incelenecek. Testlerin Almatı çevresi, Kapçagay bölgesi ve turistik noktalarda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, test sürecinin sorunsuz tamamlanması halinde ilk yolculu hava taksi seferlerinin 2027 yılında başlayabileceğini belirtiyor. İlk uygulamanın ise Konaev kentinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

ALTI HAVA TAKSİ MERKEZİ KURULACAK

Projeyle birlikte hava taksileri için özel 'vertiport' adı verilen iniş-kalkış merkezleri kurulacak. Yetkililer, ülke genelinde toplam altı vertiportun 2028 yılına kadar tamamlanmasını hedefliyor. Bu merkezlerin büyük ulaşım noktalarına ve şehir merkezlerine entegre edilmesi planlanıyor.

Elektrikli motorlarla çalışan eVTOL tipi hava taksilerinin saatte yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşabildiği ve 200 kilometreye kadar menzil sunabildiği belirtiliyor. Kazakistan yönetimi, bu sistemlerin özellikle yoğun trafik sorununun yaşandığı bölgelerde ulaşım sürelerini ciddi şekilde azaltabileceğini düşünüyor.

İLK ADIM ATAN ÜLKELERDEN BİRİ OLMAK İSTİYORLAR

Kazakistan yönetimi, hava taksileri için kapsamlı yasal altyapıyı oluşturan ilk ülkeler arasında yer almayı hedefliyor. Düzenlemelerin hazırlanması sürecinde ABD ve Güney Kore'den uzmanlarla çalışıldığı belirtilirken, yeni sistemin ilerleyen yıllarda şehir içi ulaşımın önemli parçalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Ülkede ilk teknik test uçuşları şimdiden gerçekleştirilirken, hava taksilerinin yaygın kullanıma geçmesi için güvenlik denemeleri ve altyapı çalışmalarının birkaç yıl daha devam edeceği ifade ediliyor.