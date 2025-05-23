Amerikan yapımı 'The O.C.' dizisinden uyarlanan, 2013-2015 yılları arasında yayınlanan 'Medcezir'in başrolünde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy yer almıştı.
'Medcezir'i bugün gündeme getiren konu ise dizideki 'Serez ailesi'nin havuzlu villasının gerçekte satışa çıkarılması oldu.
İstanbul Tuzla'daki villanın satış fiyatını görenlerse şaştı kaldı.
"Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası" başlığıyla satışa çıkarılan lüks villanın fiyatıysa 340 milyon TL olarak belirlendi.
Dizinin yayında olduğu dönemde villa ziyaretçi akınına uğruyordu.