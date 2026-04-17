Rekabet Kurumu, teknoloji perakendecisi MediaMarkt hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurum, küçük ev aletleri sektöründe dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabetin ihlal edildiğine hükmetti. Bu kapsamda şirkete 330 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kurumun resmi duyurusuna göre, soruşturma, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa arasında gerçekleştiği iddia edilen dolaylı bilgi paylaşımına odaklandı.

Şirketin uygulamaları, “topla-dağıt karteli” niteliğinde uyumlu eylem olarak değerlendirildi ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlali olarak tespit edildi

FAKİR VE DİĞER ŞİRKETLERİN UZLAŞMA SÜRECİ

Soruşturma, Mart 2025’te Fakir öncülüğündeki yeniden satış fiyatı belirleme ve dolaylı bilgi değişimi iddialarıyla başlamıştı.

Rekabet Kurulu, bu tür uygulamaların piyasada fiyat ve strateji koordinasyonuna yol açarak rekabeti bozduğunu değerlendirdi.

Aynı soruşturma kapsamında Teknosa ve Vatan Bilgisayar da daha önce uzlaşma yoluyla ceza almıştı. Teknosa’ya yaklaşık 17 milyon TL, Vatan Bilgisayar’a ise yaklaşık 21 milyon TL idari para cezası uygulanmıştı. Fakir firması da uzlaşma ile 26 milyon TL ceza ödemişti. MediaMarkt ise uzlaşma yoluna gitmeyerek tam cezaya çarptırılmış oldu.

MEDİAMARKT'TAN AÇIKLAMA:

Rekabet Kurumu tarafından şirketimiz hakkında verilen karara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Rekabet Kurumu, MediaMarkt Turkey Tic. Ltd. Şti.’nin “topla-dağıt karteli” niteliğinde değerlendirilen bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine vararak şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

MediaMarkt olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de rekabet hukukuna ve ilgili tüm mevzuata tam uyumu, sorumlu kurumsal yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, inceleme süreci boyunca Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hareket edilmiştir.

Rekabet Kurumu’nun kararına saygı duymakla birlikte, şirketimizin söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin tarafı olduğu yönündeki tespitini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından konuyu tüm hukuki boyutlarıyla detaylı şekilde değerlendirecek ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğumuz tüm yasal hakları kullanacağız.

MediaMarkt Türkiye olarak, 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 4 bini aşkın çalışanımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca müşterimize teknoloji alışverişinde en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."