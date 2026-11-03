MediaMarkt ve Saturn markalarının çatı şirketi Ceconomy'nin, Çinli e-ticaret şirketi JD.com tarafından satın alınmasına Avrupa Komisyonu'ndan onay çıktı.

2,2 milyar euro değerindeki satın alma işleminin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren MediaMarkt'ın ülkede 89 mağazası bulunuyor.

Ceconomy ise Avrupa genelinde 11 ülkede binden fazla mağazayla hizmet veriyor.

AB KOMİSYONU SATIN ALMAYI İNCELEDİ

DW Türkçe'de yer alan habere göre Brüksel'deki rekabet yetkilileri, özellikle JD.com'un, alımı Çin Halk Cumhuriyeti'nin sübvansiyonlarıyla finanse edip etmediğini inceledi ve JD.com'a bu doğrultuda yükümlülükler getirdi. Böylece gerekli tüm izinler alınmış oldu.

Satın almanın önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor. JD.com'un teklifini kabul eden Ceconomy hissedarlarının paralarını tahminen 12 Kasım'da alması bekleniyor.