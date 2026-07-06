ABD’nin Ortabatı (Midwest) bölgesinin derinliklerinde, dışarıdan bakıldığında huzurlu bir manevi sığınak gibi görünen ancak arkasında akılalmaz iddialar barındıran sıra dışı bir kasaba yer alıyor: Fairfield.

Ünlü Hint gurusu Maharishi Mahesh Yogi'nin öğretileri, meditasyon ve spiritüalizm üzerine sıfırdan inşa edilen bu gizemli yerleşim yeri, son dönemde "tarikat" iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Dünyaca ünlü içerik üreticilerinin geçen yıl Fairfield’da geçirdiği dört günün ardından yayımlanan görüntüler, Amerika genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi ve bölgeye yönelik ciddi "kült" (tarikat) uyarılarını yeniden gündeme getirdi.

Yabancıların girmezi yasak

Fairfield kasabasının merkezinde, dış dünyadan tamamen izole edilmiş, içeriye yabancıların girmesinin neredeyse imkansız olduğu devasa "meditasyon kubbeleri" yer alıyor. Yıllardır bu kasabada yaşayan binlerce mürid, günün büyük bir bölümünü bu gizemli kubbelerin altında "Transandantal Meditasyon" (Aşkın Meditasyon) seansları yaparak geçiriyor.

Bölgeyi araştırmak için içeri sızmayı başaran bağımsız gazeteciler ve kaşifler; kasabada her üyeye özel ve gizli tutulması gereken "kişisel mantralar" (özel tılsımlı sözler) verildiğini, topluluğun katı hiyerarşik kurallarla yönetildiğini ve dış dünya ile bağların sistematik olarak zayıflatıldığını rapor etti.

Dünyaca ünlü isimlerin "huzur" sandığı tehlike

Maharishi’nin kurduğu bu akım, aslında Amerikalılar için tamamen yabancı değil. Geçmişte The Beatles üyelerinden Hollywood yıldızlarına kadar pek çok popüler figürün bu öğretiyi benimsemesi, akımın tüm dünyada "masum bir meditasyon ve stres yönetimi tekniği" olarak pazarlanmasını sağladı.

Ancak kasabanın derinliklerine inildiğinde madalyonun rengi değişiyor. Fairfield'ı uzun süredir inceleyen uzmanlar ve tarikattan kaçmayı başaran eski üyeler, buradaki yapının göründüğü kadar masum olmadığını savunuyor.

Kasaba sakinlerinin büyük bir kısmının mal varlıklarını topluluğa devrettiği, yoğun bir psikolojik manipülasyona (brainwashing) maruz kaldığı ve en ürpertici olanı ise; burayı ziyarete gelen pek çok insanın bir daha asla evine dönmeyerek kasabada kalmayı seçtiği belirtiliyor.

"Huzur vahası mı, yoksa beyin yıkama kampı mı?"

Bugün Fairfield kasabası, Amerikan kamuoyunu ve sosyologları ikiye bölmüş durumda. Kasabanın uzun süreli takipçileri ve liderleri, buranın suçtan uzak, tamamen barışçıl ve insanlığın aydınlanmasına hizmet eden kozmik bir huzur vahası olduğunu iddia ediyor.

Buna karşılık fütüristik dinler ve tarikat karşıtı sivil toplum örgütleri ise, Fairfield'ın "bireysel özgürlükleri yok eden, insanları finansal ve duygusal olarak sömüren modern bir tarikat" olduğu konusunda net uyarılar yayınlıyor. Ziyaretçilerin neden bir daha geri dönemediği sorusu gizemini korurken, Transandantal Meditasyon’un bu karanlık ve izole dünyası modern tarihin en büyük psikolojik gizemlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.