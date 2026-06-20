HüdaPar’lı 4 milletvekili tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile “Medrese mezunları için üniversite denkliği ve akademik geçiş imkânı” sağlanması istendi. Medreseler 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat kanunu ile “Eğitimi, dini kurallardan arındırılıp, bilime dayalı millî bir yapıya kavuşturmak’’ amacıyla kapatıldı. Ancak medreseler kâğıt üzerinde kapalı. Birçok cemaatin medresesi var ve 4 yaş 4 ay 4 günlükten itibaren çocuklara dini eğitim veriliyor.

Hüdapar Batman Milletvekili ve parti sözcüsü Serkan Ramanlı, “Medrese eğitimini tamamlayarak icazet alan birçok kişi, birikimini resmi alanda değerlendiremiyor. Medreselerin desteklenmesi, mezunlar için denklik ve akademik geçiş imkânlarının geliştirilmesi, kamu kurumlarında uzmanlık alanlarına uygun istihdam modelleri oluşturulmalı’’ dedi.