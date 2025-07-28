Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile anlaşması için tanıdığı 50 günlük sürenin kısaltılabileceğini belirtmesi, Moskova’da yankı buldu. Medvedev, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın yaklaşımını "sorumsuz ve tehlikeli" olarak niteledi.

"Bu, Ukrayna ile Değil, ABD ile Savaşa Adım"

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullandı.

Trump’a, selefi Joe Biden’ın izinden gitmemesi çağrısında bulunan Medvedev, ültimatom siyasetiyle Rusya’nın geri adım atmayacağını vurguladı.

Trump Süreyi Kısaltacağını Duyurmuştu

Donald Trump, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, eğer yeniden başkan seçilirse Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için Putin’e tanıdığı 50 günlük süreyi “10 ila 12 güne” indireceğini belirtmişti. Trump, daha önce de başkanlık koltuğuna oturması halinde krizi kısa sürede çözeceğini savunmuştu.