İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve beraberinde çok sayıda ismin gözaltına alınmasına neden olan operasyonda suçlamaların odağındaki Medya A.Ş. Sayıştay denetiminden tam puan aldı.

Sayıştay’ın, Medya A.Ş. ile ilgili yaptığı son incelemede herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

2022 YILI RAPORU

Sayıştay denetçileri her yıl İBB ve şirketlerini denetliyor. Medya A.Ş’ye ilişkin 2022 yılını kapsayan son denetimde şirketin finansal faaliyetleri ve ihaleler incelendi. 2023 yılında yayınlanan raporda 9 bulgu yer alırken, Sayıştay denetçileri, Medya A.Ş’nin finansal bilgilerinin güvenilir olduğu kanaatine vararak şöyle dedi:

Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker gözaltında.

“İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi 2022 yılına ilişkin geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, ‘Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular’ bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denildi.