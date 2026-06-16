Küresel medya endüstrisinde kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD'li medya devi Fox Corporation, dünya çapında 100 milyondan fazla haneye ulaşan çevrimiçi yayın platformu ve cihaz üreticisi Roku'yu yaklaşık 22 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla bünyesine katacağını duyurdu.

İki şirketin yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylanan bu birleşme, tamamlandığında izlenme payı bakımından ABD televizyon pazarının üçüncü büyük gücünü ortaya çıkaracak.

Fox tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, satın alma işlemi Roku hisse başına 160 dolar değerinde nakit ve hisse senedi kombinasyonuyla gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, her bir A ve B sınıfı Roku hissesine karşılık hissedarlara 96 dolar nakit ve 0,9693 adet A sınıfı Fox adi hisse senedi ödenecek.

Devralma sürecinin finansmanı için 12 milyar dolarlık kredi sağlayan Fox, kalan tutarı ise eldeki nakit kaynaklarıyla karşılamayı planlıyor. Anlaşmanın resmen tamamlanmasının ardından oluşacak yeni yapıda, mevcut Fox hissedarları şirketin yüzde 73’lük aslan payına sahip olurken, Roku hisedarlarının payı ise yüzde 27 olarak şekillenecek.

2027 YILININ İLK YARISINDA TAMAMLANACAK

Yasal onayların ardından 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülen bu dev ortaklık, her iki şirketin tepe yöneticileri tarafından büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Fox Corporation CEO'su Lachlan Murdoch, birleşmenin şirket hacmini yüksek büyüme potansiyeline sahip dijital alanlara taşıyacağını ve genel büyüme profillerinde ciddi bir sıçrama yaratacağını vurguladı.

Roku CEO'su Anthony Wood ise platformu 20 yılda dünya çapında 100 milyon hanelik bir dev haline getirdiklerini hatırlatarak, Fox ile ortaklığın vizyonlarını hızlandırmak, daha hızlı ölçeklenmek ve izleyiciler ile reklamverenler için çok daha agresif inovasyonlar yapmak adına olağanüstü bir fırsat sunduğunu belirtti. Sektör uzmanları, bu hamlenin geleneksel yayıncılık ile dijital streaming dünyası arasındaki çizgileri iyice eriteceğine dikkat çekiyor.