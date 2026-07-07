İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından ITV, medya ve eğlence faaliyetlerini Sky'a devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. İşlemin toplam büyüklüğünün 1,6 milyar sterlin (yaklaşık 2,1 milyar dolar) olduğu açıklandı.

Anlaşma kapsamında ITV, ilk etapta 1,2 milyar sterlin nakit gelir elde edecek. Bunun yanı sıra şirket, 2027 mali yılında reklam gelirlerinin belirlenen performans hedeflerini karşılaması durumunda 200 milyon sterline kadar ilave ödeme alma hakkına da sahip olacak.

LOVE PRODUCTIONS ITV'DE KALACAK

"The Great British Bake Off" programının yapımcısı olan Love Productions ise satış anlaşmasına dahil edilmeyecek. Şirket, işlem tamamlandıktan sonra ITV Studios bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

SKY: İNGİLİZ MEDYASI İÇİN TARİHİ ADIM

Sky Üst Yöneticisi Dana Strong, söz konusu birleşmeyi İngiliz medya sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Strong, ücretsiz yayın yapan ticari televizyon ile abonelik tabanlı televizyon ve dijital yayın platformlarının aynı çatı altında buluşmasının sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Bu yapının, hızla değişen medya ekosisteminde İngiliz yapımlarının rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

ITV İÇERİK ÜRETİMİNE DEVAM EDECEK

Satış işleminin tamamlanmasının ardından ITV, bağımsız bir içerik üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürecek. Şirket, yalnızca yeni Sky-ITV yapılanmasına değil, dünyanın farklı bölgelerindeki televizyon kanalları ve dijital yayın platformları için de içerik üretmeye devam edecek.

KÜRESEL DİJİTAL DEVLERE KARŞI ÖLÇEK HAMLESİ

Medya sektörü uzmanlarına göre bu birleşme, geleneksel yayıncıların küresel dijital platformlarla artan rekabete karşı attığı stratejik adımlardan biri olarak görülüyor. Özellikle YouTube, Netflix, Amazon ve Disney gibi uluslararası yayın platformlarının büyüyen etkisi karşısında şirketlerin ölçeklerini artırarak daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturmayı hedeflediği değerlendiriliyor.