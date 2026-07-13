Animasyon dünyasında kırdığı gişe rekorlarının ardından sinema dünyasına adım atan ünlü eğlence devi Disney, büyük umutlar bağladığı canlı aksiyon (live-action) "Moana" filmiyle gişede tam anlamıyla bir bozguna uğradı.

İki animasyon filminin yakaladığı küresel başarının ardından vizyona giren ve sinemaseverlerle buluşan dev yapım, hem eleştirmenlerden son derece kötü yorumlar aldı hem de izleyiciden beklediği ilgiyi göremedi. Projenin arkasında durarak tam 250 milyon dolarlık devasa bir bütçe ayıran Disney'in bu büyük kumarı, günün sonunda sinema salonlarında adeta hüsranla sonuçlandı.

TANITIMA 145 MİLYON DOLAR HARCANDI

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece 43 milyon dolar hasılat elde edebilen yapım, dünya genelinde ise ancak 95 milyon dolarlık bir toplam kazanca ulaşabildi. Yapım aşamasına harcanan 250 milyon doların üzerine, dünya çapındaki pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için de 145 milyon dolar harcandığı göz önüne alındığında, mevcut gişe rakamları şirket ortakları ve analistler tarafından tam anlamıyla bir felaket olarak yorumlanıyor.

ZARAR 125 MİLYON DOLAR

Sektörden gelen ilk finansal analizler ve raporlar, Moana'nın bu kötü gidişatının ardından Disney hanesine en az 125 milyon dolarlık devasa bir net zarar yazdırabileceğini öngörüyor.

Antik Polinezya’da geçen film, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin maceralarını konu alıyor.