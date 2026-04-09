ABD basınında yer alan bilgilere göre Disney yönetimi, yeni CEO Josh D’Amaro yönetiminde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi.

Bu strateji doğrultusunda, şirketin önümüzdeki haftalarda yaklaşık 1.000 çalışanı kapsayan bir işten çıkarma planını devreye alacağı öne sürüldü. Söz konusu hamlenin, şirket içinde bir süredir hazırlıkları devam eden geniş çaplı yeniden yapılanma programının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

HEDEFTE PAZARLAMA DEPARTMANI VAR

İşten çıkarmaların merkezinde, küçülme sürecine giren pazarlama departmanının yer alacağı belirtiliyor. Şirketin bu kararla özellikle operasyonel maliyetleri düşürmeyi ve kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedeflediği kaydedildi.

GELİR BASKISI VE ARTAN REKABET

Disney’in bu kararı almasında birkaç temel faktör rol oynuyor:

Dijital Yayınlar: Streaming platformlarından elde edilen gelirlerin beklentilerin altında kalması.

Gişe Performansı: Sinema tarafında yaşanan d

üşüş grafiği.

Sektörel Rekabet: Eğlence sektöründe artan yoğun rekabet baskısı.

2022'DEN BU YANA SÜREN DARALMA

Şirket, Bob Iger’ın 2022 yılında yeniden CEO koltuğuna oturmasıyla başlayan tasarruf ve yapılanma süreci dahilinde bugüne kadar 8 binden fazla çalışanın işine son vermişti. Yeni CEO D’Amaro döneminde ise bu maliyet odaklı sürecin daha da ivme kazanması bekleniyor.