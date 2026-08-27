İmralı Süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya yönelik eleştirileri nedeniyle akademisyen Berk Esen’i sert sözlerle hedef alan Cüneyt Özdemir’in ifadeleri kamuoyunda tepki çekti.

Özdemir’e bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, köşesinde Özdemir’in Esen için kullandığı “uyduruk akademisyen” ifadesini eleştirdi.

Altaylı, Özdemir’e, “Cüneytciğim, aç o konuşmanı, tekrar izle. Kendine yakıştırdıysan kalsın. Yok eğer yakıştıramadıysan bir özür dile” sözleriyle çağrıda bulundu.

“BERK ESEN’İ ELEŞTİREBİLİRSİN AMA...”

Altaylı, Esen’in siyasi görüşlerinin ve değerlendirmelerinin eleştirilebileceğini ancak akademik kimliğinin hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

Altaylı, Özdemir’in akademisyen Berk Esen’e yönelik sert sözlerini eleştirdi. Özdemir’in Esen’e “uyduruk akademisyen” nitelemesinde bulunmasını değerlendiren Altaylı, köşesinden Cüneyt Özdemir’e şöyle seslendi:

"Sevgili Cüneyt, Berk Esen'e gereğinden fazla öfkelenmişsin. Uyduruk akademisyen diyorsun. Berk Esen'in eleştirilebilecek bin tane tarafı olabilir, eleştirebilirsin de ama uyduruk akademisyen deme hakkın yok."

Özdemir'in Esen'le akademik bir tartışmaya girmediğine dikkat çeken Altaylı Berk Esen'in akademik kariyerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

-Türkiye'de uyduruk akademisyenler sıralaması yapsan Berk Esen ilk 100.000'e girmez, Sabancı Üniversitesi gibi bir üniversitede yer almaz.

-Ayrıca siz Berk Esen'le akademik bir konuda tartışmıyorsunuz, siyasi bir meseleyi ele alıyorsunuz. Eleştirebilir, fikrine karşı çıkabilir, yanlış söylediğini iddia edebilirsin. Hatta onun sana bu konuda tweet atmama nasihatinin yanlış olduğunu, fikir özgürlüğünü savunan bir akademisyene yakışmadığını da söyleyebilirsin. Ama uyduruk, muyduruk bunlar bu konuda söylenecek laflar değil.

-Berk Esen'in siyasi görüşlerini ifade etme biçimini ben de eleştirebilirim. Fazla üstenci, başkalarının fikirlerine karşı fazla kapalı bulduğumu söyleyebilirim ama bu bazı öngörülerinin doğru, tavrının da cesurca olduğunu görmezden gelmemi engellemez. Bazen futbol yorumcuları gibi konuştuğunu da görüyorum ama o da onun tercihi.

-Bizi ilgilendirmez. Her şeye rağmen kendisini dinlemeye değer buluyorum.

-Bazen beğeniyorum, bazen beğenmiyorum. Akademik tarafını ise eleştirebilecek kadar bilmiyorum, bu yüzden haddim değil. Senin de değil. Uyduruk demek ise hiç haddimiz değil.

ALTAYLI’DAN ÖZDEMİR’E ÖZÜR ÇAĞRISI

Esen’in fikirlerinin siyasi tartışma kapsamında eleştirilebileceğini vurgulayan Altaylı, Özdemir’in kullandığı ifadeyi yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Altaylı, Özdemir’e, “Cüneytçiğim, aç o konuşmayı, tekrar izle. Kendine yakıştırdıysan kalsın. Yok eğer yakıştıramadıysan bir özür dile” sözleriyle seslendi.