Aylardır süren müzakerelerin ardından Warner Bros. ve Paramount, 111 milyar dolarlık dev birleşme için tüm onayları aldı. Anlaşmanın 6 Ekim'de tamamlanması beklenirken, iki dev stüdyo tek çatı altında birleşecek.

YENİ ŞİRKETİN ADI SKYDANCE

Warner Bros ve Paramount'un birleşmesiyle ortaya çıkan yeni şirketin adı Skydance olacak. Bu birleşmeyle birlikte Hollywood'un en büyük film şirketi küresel ölçekte yeniden şekillenecek.

Yeni yapı, Warner Bros'un dev markaları Harry Potter, Game of Thrones ve DC Films ile Paramount'un ikonik serileri Transformers, Mission: Impossible ve Top Gun gibi yapımları bünyesinde barındıracak. Ayrıca HBO ve HBO Max platformlarının yayın hakları da bu yeni şirkete geçecek.

DAVID ELLISON BAŞA GEÇİYOR

Skydance'in başına ise ünlü teknoloji milyarderi Larry Ellison'ın oğlu David Ellison geçecek. Geçen yıl Paramount'u satın alarak şirketi Paramount Skydance'e dönüştüren Ellison, şimdi iki dev stüdyoyu tek elden yönetecek.

Bu durum, ABD medyasında da tartışmalara yol açtı. Özellikle Ellison ailesinin Hollywood üzerindeki etkisi ve siyasi bağlantıları nedeniyle süreçte çeşitli itirazlar gündeme gelmişti.

YÖNETİMDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Birleşme sonrası Warner Bros.'un başındaki Michael De Luca ve Pamela Abdy ikilisi görevlerinden ayrılacak. Yerlerine Skydance yönetimi tarafından belirlenecek yeni isimler gelecek.

Ancak DC Films tarafında şimdilik bir değişiklik olmayacak. James Gunn, DC Sinematik Evreni'nin başında kalmaya devam edecek.