Türkiye ve Irak, 12 bin kilometrelik Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin finansmanı konusunda anlaşmaya vardı ve anlaşmayı yıl sonundan önce imzalamayı hedefliyor.

Çarşamba günü Bağdat'ta mevkidaşları ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, 16 milyar dolarlık projenin finansmanına ilişkin çözülmemiş tüm sorunların aşıldığını ve anlaşmanın imzalanmasının artık an meselesi olduğunu belirtti.

Uraloğlu, Irak hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ocak ayında projenin temelini atmak istediğini ifade etti.

150 BİN VARİL KARŞILIĞINDA YOL YAPILACAK

İlk kez Mayıs 2023'te "kuru kanal" olarak duyurulan proje; Irak'ın Basra kentindeki Büyük Fav Limanı'nı demir yolu ve kara yoluyla Türkiye ve Avrupa'ya bağlamayı, ilerleyen aşamada ise enerji hatlarını da bünyesine katmayı amaçlıyor.

Bölgesel yetkililer, BAE ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ilk ortaklardan bazılarının finansman sağlayamaması üzerine Bağdat ve Ankara'nın alternatif arayışına girdiğini aktardı.

Bu doğrultuda taraflar, Ankara tarafından geliştirilen "inşaat karşılığı petrol" modeli üzerinde uzlaşma sağladı.

Bakan Uraloğlu, yeni mekanizmaya ilişkin, "Irak'ın Türkiye'ye günde 130 bin veya 150 bin varil petrol satacağı ve elde edilen gelirin projeyi finanse etmek için tahsis edileceği bir planımız var" dedi.

TÜRK FİRMALARI ROL OYNAYACAK

Uraloğlu ayrıca, güzergah boyunca fiber optik altyapı gerektirecek olan ve Basra'dan Türkiye'ye veri bağlantısı kurulmasına da olanak tanıyacak demir yolu hattına öncelik verdiklerini vurguladı.

Ayrı bir Türk yetkili ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ile çalışma deneyiminden yararlanarak, yer altı kaynakları bakımından zengin diğer ülkelerde de uygulanabilecek bir finansman mekanizması tasarladığını söyledi.

Önerilen plana göre Irak makamları varil fiyatını piyasa koşullarına göre belirleyecek, petrol satışından elde edilen gelirler bir Türk kamu bankasına yatırılacak ve Türk-Irak ortak konsorsiyumu fonları yöneterek inşaat şirketlerine işlerini tamamladıkça ödeme yapacak.

Projenin yapımını hem Iraklı hem de Türk firmaların üstlenmesi bekleniyor.

HÜRMÜZ KRİZİ PROJEYİ HIZLANDIRDI

ABD-İran savaşının Hürmüz Boğazı'nda tıkanıklığa yol açması ve Irak'ın toplam üretiminin yüzde 80'ini oluşturan hayati petrol ihracatını riske atması, Bağdat yönetimini projeyi yeni bir bakış açısıyla ele almaya yöneltti.

Irak Kalkınma Yolu Projesi üzerine uzmanlaşan bölgesel uzman Mehmet Alaca, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: