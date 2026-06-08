İstanbul'da haftanın ilk iş günü olan pazartesi sabahı, işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar her zamanki gibi köprü yollarında ve ana arterlerde yoğun trafikle karşılaştı. Sabah saat 08.40 sularında kentin birçok kilit noktasında araçlar adım adım ilerleyebildi.
Trafik durumunu gösteren güncel haritaya göre, megakent genelinde ortalama trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. Özellikle iki yaka arasındaki geçişlerde, D-100 (E-5) ve TEM otoyolu bağlantı yollarında ciddi aksamalar yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda yoğunluk indeksi yüzde 78 seviyesine ulaşarak sürücülere zor anlar yaşatırken, Avrupa Yakası'nda ise bu oran yüzde 60 olarak kaydedildi.
Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar bölgelerindeki ana yollarda harita "koyu kırmızı" renge bürünürken; Avrupa Yakası'nda Şişli, Bağcılar ve Esenyurt civarında uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlemlendi. Köprü geçişlerindeki yığılmalar, haftanın ilk mesai gününde İstanbulluların trafikte geçirdiği süreyi önemli ölçüde artırdı.