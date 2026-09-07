Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde dört ila altı derece azalarak mevsim normalleri seviyesine inmesi öngörülüyor. İstanbul'da sonbahar esintileri belirginleşti.
Yağışın beklenmediği İstanbul'da çok sert esen poyraz megakenti serinletirken, öğle saatlerinde yirmi sekiz derece olan sıcaklık gece on yedi dereceye kadar düşüyor. Hafta boyunca herhangi bir yağışın beklenmediği megakentte, gökyüzü az bulutlu olsa da sıcaklık dalgalanmaları ve şiddetli rüzgar günlük hayatı etkilemeye başladı. İstanbul'da öğle saatlerinde 28 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklığının, gece saatlerinde 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gündüz ile gece arasında ortaya çıkan bu 10 derecelik belirgin fark, vatandaşların güne serin başlamasına ve akşam saatlerinde üşümesine neden oluyor.
Sıcaklık düşüşünün yanı sıra İstanbul'daki hava durumunun en dikkat çekici unsuru ise şiddetli rüzgar oldu. Marmara Bölgesi'nin genelinde etkili olan ve yönünü kuzeye çeviren sert poyraz, İstanbul'da hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekerek üşütücü bir etki yaratıyor.
Yurdun özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sel ve su baskını riskine karşı kuvvetli sağanak uyarıları yapılırken, yağışsız bir periyoda giren İstanbulluların ise sert esen poyraza ve akşam saatlerinde aniden düşen hava sıcaklıklarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.