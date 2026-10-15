İstanbul uzun yıllardır görülmemiş bir sağanak yağışın etkisi altında kaldı.

Yaşanan sel sonrası dereler, rögarlar taştı, yollar göle döndü, evler, iş yerleri ve bazı okullar su altında kaldı. Yağışlar nedeniyle 5 kişi çeşitli sebeplerle hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği 4 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

İstanbul Sarıyer’de selde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

REKOR BEYKOZ’DA

İstanbul’da dünün ardından bugün de ilk ve orta derece okullar tatil edildi. Kocaeli’nde de okullara 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Beykoz’da metrekareye 273 kilogram yağış düştü. Sarıyer 208,1, Eyüpsultan ise 202,8 kilogram yağış aldı.

Sarıyer’de araçlar bu halde bulundu

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından 10’dan fazla otomobil birbirine girdi, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Tarihi Yarımada’dan akan çamur, Boğazı’ın rengini bozdu. Yoğun yağış sonrası deniz kahverengiye döndü. Kuvvetli yağış nedeniyle Ayazağa’daki Kemerburgaz Caddesi ulaşıma kapandı.

Kağıthane’deki Hasbahçe sular altında

YASAKLAR SÜRÜYOR

Kağıthane Deresi taşarken sular Hasbahçe’ye yayıldı, dere kenarındaki tarihi Sadabad Camii’nin bahçesini ve içini sel suları bastı.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün öğle itibarıyla 16 yolun kapandığını ifade etti. Sürücülerin motosikletle trafiğe çıkma yasağı dün de sürdü.

İstanbul’da yağmurun etkili olduğu ilk gün trafik yoğunluğu yüzde 89’a kadar çıkmıştı. Okulların tatil edilmesi ve vatandaşların toplu taşımaya yönlenmesiyle yoğunluk azaldı. Barajlar yüzde 38’den yüzde 45’e çıktı.

Tarihi Yarımada’dan Boğaz’a çamur aktı.

Toplu taşıma en güvenlisi

İBB Başkanvekili Nuri Aslan: “Gerekmedikçe özel aracınızla yollara çıkmayın, toplu taşımayı kullanın. Gerekmedikçe evinizden ayrılmayın.”

Son 84 yılın yağış rekoru

İstanbul Valisi Davut Gül: “Meteorolojinin ölçümlere başladığı 1942 yılından itibaren İstanbul’a düşen en yüksek yağış oranı.”

Kentin birçok noktasında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

2 bin 727 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “İstanbul’da sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız; sağ salim tahliye edilmiştir.”

Yağmur iki gün daha devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi bugün ve yarın için yeni uyarılar yaptı. Megakentte yarın metrekareye 60 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. Sıcaklık ise 15 derece olacak.

İstanbul’un kuzey ilçeleri (Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Şile), Tekirdağ’ın doğusu (Saray) ile Kırklareli’nin doğusunda (Demirköy, Vize) bugün de yağışın kuvvetli olacağı duyuruldu.

İKİ BOĞULMA, BİR ELEKTRİK ÇARPMASI, İKİ DÜŞME

Sel felaketinin kurbanları

FATİH: 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda yürürken ıslanmasın diye ayakkabısını çıkardı. Su birikintisine basan talihsiz çocuk bir anda elektrik akımına kapılarak yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Zavallı çocuğun 5 kardeşi olduğu, babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi.

KAĞITHANE: Kayıp olarak bildirilen 5 kişiden biri olan Ahmet Usta’nın (56) cesedine Kağıthane Deresi’nin kenarında köprü ayağında ulaşıldı.

SARIYER: AyazağaDereboyu Caddesi’nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Suyun içinde kalan vatandaşı çevredekiler çıkardı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı.

ZEYTİNBURNU: Rahmetullah Acar’ın evi yoğun yağış sonrası çatıdan su almaya başladı. 3 katlı binanın çatısına çıkan Acar, tamirat sırasında dengesini kaybedip zemine düştü. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEYKOZ: Okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesi sırasında aşağı düşen Faik Şentürk, ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düşen kadını kurtardılar

Selin içinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın düştü. Çevredekiler kadını kurtardı.

Gemi karaya oturdu

Sarıyer’de Kısırkaya açıklarında bir gemi karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğundaki tankerin kıyıya yakın noktadaki bekleyişi sürüyor.

Bastonuyla mazgal temizledi

İstanbul’da bir kadın taşkın oluşmaması için mazgalları dolduran yaprakları bastonu ile temizledi. Dakikalarca bastonu ile yaprakları toplayan kadın, topladığı yaprakları çöp konteynerinin yanında topladı.

60 yaşındayım böylesini görmedim

Sarıyer’de iş yerinde gece mahsur kalıp gündüz ekiplerin kurtardığı bir işçi şöyle konuştu:

Kepçeyle çıkarıldılar.

“Gece 05.00’e kadar uyumadık. AFAD 300-400 kişi kurtarmıştır. Burada adam boyu su var. Canımızı zor kurtardık. 5-10 dakika geçer diye beklesek kalmıştık. Can kaybımız yok ama afet büyük. Dere patlamış gibi arkadan geldi su. 4 yıldır burada çalışıyorum, 60 yaşındayım ilk kez böyle bir afet görüyorum.”

14 saat kaldık, kepçe kurtardı

Sarıyer Ayazağa’ndaki beton fabrikasında çalışan işçiler, geceden beri mahsur kaldıkları fabrikadan kepçeyle kurtarıldı. İşçi Ömer Artık, şunları söyledi:

“14 saat olmuştur. Kepçe bizi buraya getirdi. Yeni çıkardılar. Yaklaşık 30 kişi orada bekliyor, onların da kurtulmasını bekliyoruz. Etraftaki fabrikadakilere de yardım ettik, onları yanımıza alıp koğuşlara yerleştirdik. Onları da kepçe alıp buraya getirecek. İş yerini su bastı, 2-3 metre su vardı, boyumuzu aşıyordu. Dere de taştığı için artık hiç dışarı çıkamıyorduk.”

20 dakika suyun içinde kaldım

Aracıyla suyun içinde kalan vatandaş Ali Eryolcu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Minibüsüm yolda kaldı, Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım, kepçe geldi beni çıkarttı da öyle kurtuldum.”