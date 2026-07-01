Yöntem ilk olarak Japonya'daki Shinshu Üniversitesinden Prof. Hiroshi Nose ve Doç. Shizue Masuki tarafından geliştirildi. Araştırmacılar, özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde uzun vadeli sağlık kazanımları sağlayan bu yürüyüş modelinin uygulanmasının kolay olması sayesinde düzenli egzersizi teşvik ettiğini belirtiyor.

3 DAKİKA HIZLI, 3 DAKİKA YAVAŞ

Yöntemin temelinde, 3 dakika tempolu ve 3 dakika normal tempoda yürüyüşün dönüşümlü olarak uygulanması yer alıyor. Bu altı dakikalık döngü yaklaşık 30 dakika boyunca tekrarlanıyor ve haftada en az dört gün yapılması öneriliyor. Tempolu bölümde konuşmanın zorlaşacağı ancak tamamen nefessiz kalınmayacak bir hız hedeflenirken, yavaş bölüm vücudun toparlanmasına olanak tanıyor.

Araştırmalara göre bu yöntem, klasik tempolu yürüyüşe kıyasla bacak kaslarının daha fazla çalışmasını sağlıyor ve kalp ile dolaşım sistemini farklı yoğunluklarda zorlayarak antrenman etkisini artırıyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR OLUMLU SONUÇLAR GÖSTERDİ

İlk kapsamlı araştırmalarda, yöntemi beş ay boyunca uygulayan katılımcılarda aerobik kapasite artışı, bacak kaslarında güçlenme ve kan basıncında anlamlı düşüş görüldü. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar da aralıklı yürüyüşün fiziksel uygunluğu artırabildiğini ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar ise yöntemin 10 bin adım hedefinin yerine geçen sihirli bir formül olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli fiziksel aktivitenin her türünün faydalı olduğunu belirten araştırmacılar, aralıklı yürüyüşün özellikle zamanı kısıtlı olan veya yürüyüşten daha fazla verim almak isteyen kişiler için etkili bir seçenek olabileceğini ifade ediyor.