Uzmanlara göre bu çizgiler sürücüler için değil, fabrikalar ve dağıtım merkezleri için büyük önem taşıyor. Lastikler depolarda üst üste dizildiğinde yanak kısmındaki yazılar her zaman görünmeyebiliyor. Ancak sırt bölümündeki renkli işaretler sayesinde çalışanlar binlerce lastik arasında doğru ürünü daha kolay tespit edebiliyor.

HER ÜRETİCİ FARKLI RENK KODLARI KULLANIYOR

Lastiklerin üzerindeki çizgiler için evrensel bir standart bulunmuyor. Her üretici, kendi fabrikalarında kullandığı sistem doğrultusunda farklı renk kombinasyonları tercih ediyor. Bu nedenle kırmızı çizgi bir markada belirli bir modeli ifade ederken, başka bir üreticide tamamen farklı bir anlama gelebiliyor.

Renkli çizgiler, lastiğin performansını veya kalitesini gösteren bir işaret olarak kabul edilmiyor. Aynı modelin farklı üretim dönemlerinde farklı renklerle işaretlenmesi de mümkün olabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, araç sahiplerinin renk çizgilerine bakarak lastik hakkında teknik çıkarım yapmasının doğru olmadığını belirtiyor.

YOLLARDA KULLANILDIKÇA KAYBOLUYORLAR

Yeni lastiklerde belirgin şekilde görülen renkli çizgiler, araç kullanılmaya başladıktan sonra asfaltla temas nedeniyle kısa süre içinde siliniyor. Bu nedenle sürücüler, lastiklerin bir süre sonra çizgisiz hale geldiğini fark ediyor.

Bazı lastiklerde bulunan sarı veya kırmızı noktalar ise renkli çizgilerden farklı bir amaç taşıyor. Bu işaretler, lastiğin balans ayarı sırasında jant üzerindeki belirli noktalarla hizalanmasına yardımcı oluyor. Böylece titreşimlerin azaltılması ve daha dengeli bir sürüş sağlanması amaçlanıyor.