Bankacılık işlemlerinin büyük bölümü artık ATM’ler üzerinden gerçekleştiriliyor. Kartlı işlemler pratiklik sağlasa da, yapılan küçük hatalar kullanıcıları dolandırıcıların hedefi haline getirebiliyor. Son dönemde artan vakalar, ATM kullanımında dikkat edilmesi gereken kritik bir detayı yeniden gündeme taşıdı.

“İPTAL” TUŞUNA BASMADAN KARTI TAKMAYIN

Uzmanlara göre ATM’ye yaklaşan kullanıcıların ilk yapması gereken işlem, “İptal” (Cancel) tuşuna basmak.

Bu işlem, ATM’de daha önce başlatılmış ve yarım kalmış olası bir işlemi sonlandırıyor. Aksi halde cihaz, önceki kullanıcının açık kalan oturumunu algılayarak kart bilgilerini riske atabiliyor.

Dolandırıcıların özellikle bu yöntemi kullandığı, ATM’de yarım bırakılan işlemler üzerinden yeni kart takan kullanıcıların bilgilerinin kopyalanabildiği ifade ediliyor.

DOLANDIRICILAR BU YÖNTEMİ SIK SIK KULLANIYOR

Bazı ATM’lere yerleştirilen kart kopyalama aparatları ve sahte yönlendirmeler, kullanıcıların dikkatsizliğinden faydalanıyor. Kart takılmadan önce “İptal” tuşuna basılmaması durumunda, ATM’nin güvenlik döngüsü tam olarak sıfırlanmıyor ve bu durum dolandırıcılara açık kapı bırakıyor.

Uzmanlar ayrıca şunlara dikkat çekiyor:

-Kart takmadan önce klavyenin ve kart girişinin kontrol edilmesi

-Şifre girerken ekranın kapatılması

-Olağan dışı yönlendirmelerde işlemin iptal edilmesi

ATM kullanırken yalnızca birkaç saniye süren bu işlem, hem kart hem de hesap güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bankalar ve güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.