Ayaklarınız temiz olsa da ayakkabınızın kalitesi ve havalandırma durumu, kötü kokuların oluşmasında büyük rol oynar. Özellikle ayakkabının içinde uzun süre kalan ayaklar farklı etmenlerden dolayı kokuya sebebiyet veriyor ancak bu durumu engellemenin çok basit bir yolu var.

Ancak bu yöntem belki de aklınıza hiç gelmeyecek bir çözüm! Özellikle kedi sahipleri için şaşırtıcı bir öneri, kedi kumu ayakkabı kokularını gidermekte oldukça etkili olabilir. Matt Taylor, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, “Kedi kumunu bir çorabın içine koyup kötü kokan kramponların içine yerleştirin. Denedik ve garip bir şekilde işe yarıyor.” ifadeleriyle bu yöntemi paylaştı.

Peki, bu yöntem neden bu kadar etkili? Çoğu kedi kumu, nemi emen ve kokuları hapseden malzemelerden yapılır. Genellikle kil veya silika jel gibi emici maddeler içerir. Futbol kramponları, spor ayakkabıları ya da günlük ayakkabılar, soğuk aylarda teri ve nemi tutma eğilimindedir. Kedi kumu ise bu nemi emerek ayakkabılarda biriken kötü kokuları yok etmeye yardımcı olur.

NASIL UYGULANIR?

Gün sonunda ayakkabınızı çıkardıktan sonra, içine bir miktar kedi kumu eklemeyi deneyin. Kedi kumu hem ayakkabınızda hem de çoraplarınızda kalan nemi alacak ve kötü kokuların ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Bir diğer yöntem ise poşet çay kullanmak. Bu yöntem daha yaygın olsa da, etkili sonuçlar almanızı sağlar. Kullanılmamış birkaç poşet çayı ayakkabılarınızın içine veya çoraplarınıza yerleştirip bir süre bekledikten sonra, kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.