İş yerinde terfi veya zam almayı düşündüğümüzde, genellikle elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve şirketimize ne kadar bağlı olduğumuzu kanıtlamaya odaklanırız, ancak Cambridge Üniversitesi'ndeki bir grup ekonomist tarafından yapılan çalışma, daha fazla para kazanmak istiyorsanız mesleki yeteneklerinizden ziyade kişilik özelliklerinizin ne kadar belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, insan kişiliğini beş temel özelliğe (Açıklık, Sorumluluk/Vicdanlılık, Dışa Dönüklük, Uyumluluk ve Nevrotiklik) indirgeyen "Büyük Beşli" (Big Five) teorisine dayanıyor.

Ekonomistlerin vardığı sonuç ise oldukça çarpıcı: Sistem, en iyi işi yapanı değil, belirli karakter özelliklerine sahip olanları zengin ediyor. Çalışmayı yürüten profesörlerden Weilong Zhang, sorumluluk bilinci yüksek (vicdanlı) insanların iş piyasasında her zaman "güçlü birer oyuncu" olduğunu ve en yüksek maaşları bu grubun aldığını açıklıyor.

Neden daha çok kazanıyorlar? Bu insanlar son derece düzenli, disiplinli ve hedef odaklıdır. Zamanı akıllıca kullanırlar.

Sorumluluk sahibi çalışanlar "güvenilir ve çalışkan" olarak algılanır. Duygusal istikrarları sayesinde stresi etkili bir şekilde yönetirler; işverenler de bu 2 özelliğe servet ödemeye hazırdır.

İyiler kaybediyor

Araştırmanın en şok edici kısmı ise "uyumluluk" özelliği yüksek, yani etrafıyla çok iyi geçinen, kibar ve saygılı insanlarla ilgili. Sosyal hayatta büyük avantaj sağlayan bu tatlı dillilik, maaş masasına oturulduğunda tam bir finansal felakete dönüşüyor.

Son derece uyumlu insanlar iş yerinde çatışmadan ve gerilimden kaçınma eğilimindedir. Bu durum, maaş pazarlıklarında hak ettiklerini talep ederken daha az iddialı olmalarına yol açar. Kimsenin kalbini kırmak istemedikleri için önlerine konulan ilk teklifi kabul ederler.

Kadınlar 2 kat dezavantajlı

Profesör Zhang, toplumun kadınlara küçük yaşlardan itibaren öğrettiği "uyumlu ve alttan alan" olma rolünün iş hayatında devasa bir haksızlığa yol açtığını belirtiyor:

"Uyumluluk düzeyi yüksek olan kadınlar, iş piyasasında iki kat dezavantajla karşı karşıya kalıyor. Sadece 'pazarlık masasında zayıf' olarak algılanmakla kalmıyorlar, aynı zamanda sergiledikleri bu uyumluluğun ekonomik değeri erkeklere kıyasla çok daha düşük hesaplanıyor."

Sadece yetenek yetmiyor

Günümüz iş gücü piyasasında sadece işinizde çok iyi olmanız adil bir ücret almanıza yetmiyor; çünkü bilinç dışı önyargılar ofislere çoktan sızmış durumda. Araştırmalar, yöneticilerin bu adaletsizliği genellikle göremediğini gösteriyor.

Mevcut sistem; daha dışa dönük, hırslı, hırçın ve kendi sınırlarını çizen çalışanları ödüllendiriyor. Bu özelliklere sahip olmayan, sessizce işini yapan çalışanlar ise ne yazık ki arka planda kalıyor.