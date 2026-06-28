Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbetinde hayat verdiği "Ömer Ünal" karakteriyle adından söz ettiren Barış Kılıç, oğlu Batu Kılıç'ın mezuniyet heyecanını yaşadı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törende eşi Ayşegül Kılıç ile objektiflere yansıyan oyuncu, oğlunun başarısıyla gururlandı.
Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Barış Kılıç, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun büyük oğlu Batu Kılıç, liseden mezun olarak eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.
Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen mezuniyet törenine birlikte katıldı. Aile, mezuniyet sevincini objektifler karşısında kutlarken, duygusal anlar da yaşandı.
Mezuniyetin ardından Batu Kılıç'ın eğitim planı da belli oldu. 18 yaşındaki Batu Kılıç, eğitimine İngiltere'de devam edecek. İşletme eğitimi alacak olan Batu'nun, dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi arasında gösterilen bir yükseköğretim kurumundan tam kabul alması dikkat çekti.
Günün Trend Haberleri
Barış Kılıç'ın eşi ve oğluyla verdiği aile pozları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Paylaşımlara, "Ne güzel aile", "Çok yakışıyorlar", "Boyu kadar oğlu varmış" ve "Maşallah" gibi çok sayıda yorum yapıldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.