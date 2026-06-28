Barış Kılıç'ın eşi ve oğluyla verdiği aile pozları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Paylaşımlara, "Ne güzel aile", "Çok yakışıyorlar", "Boyu kadar oğlu varmış" ve "Maşallah" gibi çok sayıda yorum yapıldı.