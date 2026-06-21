

ABD'nin Alabama eyaletindeki Gulf Shores sahillerinde yaklaşık 40 yıldır sürdürülen çevre projesi kapsamında, yılbaşı sonrası toplanan doğal çam ağaçları çöpe gitmek yerine kıyı koruma çalışmalarında kullanılıyor. Gulf State Park iş birliğiyle yürütülen uygulama, sahilleri fırtına ve kasırgaların etkilerine karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

KUM TEPELERİNİN OLUŞUMUNA KATKI SAĞLIYOR

Vatandaşlardan toplanan ağaçlar sahil boyunca belirli noktalara yerleştiriliyor. Rüzgarın taşıdığı kumlar dallarda birikerek zamanla yeni kum tepelerinin oluşmasını sağlıyor. Bu doğal yapı, kıyının korunmasında önemli rol oynuyor.

EROZYONU ÖNLÜYOR

Kum altında kalan ağaçlar zamanla doğal olarak çözünürken, ilkbaharda dikilen bitkiler kum tepelerini güçlendiriyor. Oluşan duna sistemleri, dalga ve rüzgarın etkisini azaltarak kıyı erozyonunu önlüyor ve sahil yakınındaki evlerle yolları koruyor.

Her yıl yüzlerce ağacın değerlendirildiği proje, sadece kıyıları değil bölgedeki canlıları da destekliyor. Yenilenen habitatlar, nesli tehlike altındaki Alabama beach mouse gibi türlere güvenli yaşam alanı sunarken, doğanın kendini yenileme gücünü de gözler önüne seriyor.