Buzdolabı operasyonları sırasında duyulan hafif uğultular rutin çalışma döngüsünün bir parçası kabul edilirken, sesin şiddetlenmesi veya karakter değiştirmesi cihazın iç bileşenlerinde aksama olduğuna dair ilk sinyalleri veriyor. Uzmanlar, termal genleşme kaynaklı çıtırtılar ile soğutucu akışkan hareketinden doğan fokurdama seslerini normal kabul ediyor; ancak sürekli vızıltıların kaynağının incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

YANLIŞ KURULUM VE SICAKLIK AYARI SESİ YÜKSELTİYOR

Yapılan teknik incelemelere göre, cihazın dengesiz zeminde durması veya mobilyalara temas etmesi titreşim kaynaklı gürültüye yol açıyor. Ayrıca, dâhili sıcaklığın 4 °C’nin altına düşürülmesi durumunda oluşan buzlanma, fan kanatlarının hareketini engelleyerek yüksek sese ve mekanik zorlanmaya neden oluyor. Cihazın alt kısmında bulunan tavaların gevşemesi de kompresör çalıştığı sırada tıkırtı şeklinde dışa yansıyor.

KİRLİ KONDENSER BOBİNLERİ AŞIRI ISINMAYA YOL AÇIYOR

Buzdolabının arka veya alt kısmında yer alan kondenser bobinlerinde biriken toz ve kir, cihazın soğutma yapabilmek için daha fazla enerji harcamasına ve aşırı ısınmasına sebebiyet veriyor. Uzmanlar, performans kaybını ve yüksek gürültüyü önlemek adına bu bölümlerin yılda en az iki kez temizlenmesini öneriyor. Temizlik işleminin cihaz kapalıyken yapılması ve kondenserin tamamen kurumadan cihazın çalıştırılmaması gerektiği hatırlatılıyor.

KOMPRESÖR VE EVAPORATÖR FANI ARIZALARI KRİTİK

Cihazın "kalbi" olarak nitelendirilen kompresörden gelen sürekli ve yüksek vızıltı, aşırı yüklenme veya mekanik bir arızanın belirtisi olarak değerlendiriliyor. Dondurucu bölmesinde bulunan evaporatör fanının buzlanması veya hasar görmesi ise gıcırtılı bir sese yol açıyor. Cihazın vızıldamasına rağmen soğutma yapmadığı durumların profesyonel teşhis gerektirdiği, geçici buz çözme işlemlerinin sonuç vermemesi halinde parça değişiminin zorunlu olduğu ifade ediliyor.