Buzdolabının kapasitesinden fazla doldurulması, içerdeki hava dolaşımını engelliyor. Bu durum ise soğutmanın eşit şekilde dağılmasını zorlaştırarak bazı gıdaların yeterince soğumamasına yol açıyor. Sonuç olarak yiyecekler daha kısa sürede bozulabiliyor.

Uzmanlara göre buzdolabında ürünler arasında mutlaka boşluk bırakılması gerekiyor. Hava akışının sağlanması, hem gıdaların tazeliğini koruyor hem de bakteri oluşumunu yavaşlatıyor.

Ayrıca sıcak yemeklerin doğrudan buzdolabına konulması da sık yapılan bir diğer hata. Bu durum, dolap içindeki genel sıcaklığı yükselterek diğer gıdaların da olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor.

Yetkililer, gıdaların doğru şekilde saklanmasının hem sağlık hem de israfın önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Küçük gibi görünen bu detaylara dikkat etmek, mutfakta büyük fark yaratabiliyor.