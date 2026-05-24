Yöntemin ilk aşamasında kavanoz sıcak su dolu bir kabın içine bırakılıyor. Birkaç dakika bekleyen etiketin altındaki yapıştırıcı yumuşamaya başlıyor. Daha sonra etiket köşesinden kaldırılarak yavaşça çekiliyor. Bu aşamada etiket genellikle tek parça halinde çıkıyor.

ASIL DETAY YAPIŞKANI TEMİZLEME YÖNTEMİ

Etiket çıktıktan sonra cam yüzeyde kalan yapışkan tabaka için karbonat ve sıvı yağ karışımı kullanılıyor. Hazırlanan karışım doğrudan yapışkan bölgeye sürülüyor ve birkaç dakika bekletiliyor. Ardından kuru bezle silinen yüzeydeki yapıştırıcı kolayca çözülüyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, metal sünger veya bıçak gibi sert malzemeler kullanılmadığı için camın çizilmesini önlüyor. Özellikle yeniden kullanılacak kavanozlarda yüzeyin zarar görmemesi büyük önem taşıyor.

Bazı kullanıcılar ise ek olarak saç kurutma makinesiyle sıcak hava uygulayarak yapışkanı daha hızlı yumuşatıyor. Isıyla gevşeyen yapıştırıcı, cam yüzeyden çok daha kolay ayrılıyor.

Son dönemde özellikle mutfakta geri dönüşüm yapan kullanıcılar arasında bu yöntem hızla yayılıyor. Eski kavanozlar baharatlık, saklama kabı veya dekoratif ürün olarak yeniden kullanılmaya devam ediyor.