Çamaşır makinelerinde deterjan ve yumuşatıcı gözlerinin yanında bulunan üçüncü bölme, çoğu kişi tarafından ya fark edilmiyor ya da ne işe yaradığı bilinmediği için boş bırakılıyor. Oysa bu küçük bölümün gizli bir işlevi var. Bunu öğrenenler, çamaşırlarının çok daha temiz çıktığını fark edip hemen kullanmaya başlıyor.

Deterjan ve yumuşatıcı bölmeleri herkes tarafından bilinse de, hemen yanlarında bulunan üçüncü göz çoğunlukla gözden kaçıyor ya da ne işe yaradığı bilinmediği için kullanılmıyor.

Oysa bu küçük bölümün sandığınızdan çok daha farklı bir işlevi bulunuyor. Bu özelliği keşfeden kullanıcılar ise çamaşır yıkama rutinlerini değiştirmeye başladı.

ÖN YIKAMA İÇİN TASARLANMIŞ

Çamaşır makinelerinde yer alan üçüncü göz, aslında ön yıkama deterjanı için tasarlanmış. Bu bölmeye eklenen deterjan, yıkama sürecinin ilk aşamasında devreye girerek çamaşırların üzerindeki inatçı kirlerle önceden mücadele eder.

Özellikle yoğun lekeli ve çok kirli çamaşırlarda etkili olan bu yöntem sayesinde, kirler ana yıkamaya geçmeden önce gevşetilir. Böylece çamaşırlar hem daha derinlemesine temizlenir hem de yıkama performansı belirgin şekilde artar.