Geleneksel yöntemde patlıcanlar uzun süre tuzlu suda bekletilerek acı suyun çıkması sağlanıyordu. Ancak bu yöntem hem zaman alıyor hem de sebzenin fazla su çekmesine neden olabiliyor.

Yeni önerilen yöntemde ise basit bir karışım yeterli oluyor. Doğranan patlıcanlar, suyun içine eklenen un ve limon suyuyla kısa süre karıştırılıyor. Bu işlem, acı tadı hızla giderirken patlıcanın dokusunu da koruyor.

UZUN SÜRE BEKLEMEYE SON

Bu pratik teknik sayesinde patlıcanları uzun süre suda bekletmeye gerek kalmıyor. Birkaç dakika içinde istenilen sonuç elde edilirken, sebzenin kararması da önleniyor. Aynı zamanda kızartma sırasında fazla yağ çekmesinin de önüne geçiliyor.

LEZZET VE KIVAM AYNI ANDA KORUNUYOR

Uzmanlara göre bu yöntem sadece acılığı gidermekle kalmıyor, aynı zamanda patlıcanın doğal lezzetini ve kıvamını da muhafaza ediyor. Böylece yemekler daha hafif, daha lezzetli ve daha hızlı hazırlanabilir hale geliyor.

Kısacası mutfakta yıllardır alışılan tuzlu su yöntemi yerini daha pratik ve etkili bir çözüme bırakıyor. Artık patlıcan hazırlarken uzun bekleme süreleri yerine saniyeler içinde sonuç almak mümkün.