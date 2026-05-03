Karbonat, kokuları bastırmak yerine nötralize etme özelliğiyle biliniyor. Bu sayede dolap içindeki farklı yiyeceklerin yaydığı istenmeyen kokuların dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle peynir, soğan ya da balık gibi yoğun koku bırakan gıdaların bulunduğu ortamlarda daha belirgin bir etki sağladığı ifade ediliyor.

Uygulama için küçük bir kaba ya da bardağa bir miktar karbonat koymak ve buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirmek yeterli oluyor. Belirli aralıklarla (örneğin 2-3 haftada bir) yenilendiğinde etkisini daha iyi koruyor.

Uzmanlar, bu yöntemin geçici bir rahatlama sağlayabileceğini ancak kalıcı çözüm için dolabın düzenli temizlenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bozulmuş gıdaların zamanında çıkarılması ve rafların silinmesi, koku oluşumunu önlemede en etkili adımlar arasında yer alıyor.