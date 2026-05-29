Uyku problemi yaşayanlar için beslenmenin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, bazı meyvelerin uykuya dalmayı kolaylaştırabileceğini ve gece uykusunu daha kaliteli hale getirebileceğini belirtiyor.

KİVİ UYKUYA DALMA SÜRESİNİ KISALTABİLİR

Uzmanlar, özellikle kivinin uyku üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalara göre, yatmadan yaklaşık bir saat önce iki kivi tüketen kişilerin uykuya dalma süresinde yaklaşık %35’lik bir azalma görüldüğü ifade ediliyor. Ayrıca toplam uyku süresinin de %13 oranında arttığı bildiriliyor.

Uzmanlar, kivinin serotonin içeriği sayesinde uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabileceğini, C ve E vitamini ile folat gibi antioksidanların da melatonin üretimini destekleyebileceğini belirtiyor.

VİŞNE VE KİRAZ TÜRLERİ DOĞAL MELATONİN KAYNAĞI

Uzmanlara göre, özellikle ekşi kiraz (Montmorency) gibi türler doğal melatonin içeriği sayesinde uykuya geçişi kolaylaştırabiliyor. Yapılan bazı araştırmalar, vişne suyu tüketen kişilerde toplam uyku süresinin bir saatten fazla artabildiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar ayrıca vişnelerin triptofan ve antosiyanin içerdiğini, bu bileşenlerin hem uykuya dalmayı kolaylaştırdığını hem de gece uykusunun sürdürülmesine yardımcı olabildiğini ifade ediyor.

YATMADAN ÖNCE KÜÇÜK BESLENME ÖNERİLERİ

Uzmanlar, yatmadan yaklaşık bir saat önce bir-iki kivi ya da küçük bir porsiyon kiraz tüketilmesini öneriyor. Bu meyvelerin, yoğurt gibi hafif protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesinin etkileri artırabileceği belirtiliyor.