Banyo ve mutfak temizliğinde en çok zorlayan alanlardan biri olan derz araları, zamanla kararıp kirli bir görünüm oluşturabiliyor. Uzmanlara göre bu sorunun çözümü için her zaman sirke kullanmak gerekmiyor.

Derzlerin kararmasının temel nedeni, yüksek nem ve yetersiz havalandırma nedeniyle oluşan küf ve kir birikimi. Gözenekli yapıya sahip olan derzler, yüzeysel temizlikle tam olarak arınamadığı için kısa sürede yeniden koyulaşabiliyor.

Uzmanlar, bu noktada hidrojen peroksit (oksijenli su) kullanımını öne çıkarıyor. Doğal ağartıcı etkisi bulunan bu madde, yalnızca yüzeyi değil derzlerin iç kısmını da temizleyerek daha kalıcı sonuç sağlıyor.

Uygulama ise oldukça pratik. Oksijenli su doğrudan derz aralarına dökülüyor ve yaklaşık 10-15 dakika bekletiliyor. Ardından sert bir fırça yardımıyla yüzey ovulup durulanıyor. Bu işlem, lekelerin derecesine göre birkaç kez tekrarlanabiliyor.

Temizlik öncesinde yüzeydeki sabun kalıntılarının arındırılması da önemli. Aksi halde kullanılan hidrojen peroksit derinlere nüfuz edemiyor. Ayrıca temizlik sonrasında ortamın iyi havalandırılması, küf oluşumunu önlemede kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre doğru yöntemler uygulandığında, derz aralarının uzun süre temiz ve beyaz kalması mümkün.