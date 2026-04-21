Enerji verimliliğinin küresel düzeyde önem kazandığı günümüzde, evlerde kullanılan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin elektrik faturası üzerindeki etkilerine dair güncel veriler paylaşıldı. Yapılan araştırmalar, bazı cihazların sanılanın aksine çok daha yüksek enerji tükettiğini ortaya koyuyor.

FATURANIN DÖRTTE BİRİNİ OLUŞTURUYORLAR

Araştırma verilerine göre, evlerdeki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %25’inden tek başına buzdolapları sorumlu. Modeline göre yıllık 200 ile 500 kWh arasında enerji harcayan buzdolaplarını, yıllık 100-500 kWh tüketimle derin dondurucular takip ediyor. Uzmanlar, dondurucularda oluşan her 3 milimetrelik buzlanmanın enerji kullanımını %30 oranında artırdığı konusunda uyarıyor.

EN YÜKSEK TÜKETİM ISITMA CİHAZLARINDA

Evdeki cihazlar arasında yıllık bazda en yüksek enerji sarfiyatı elektrikli ısıtıcılarda görülüyor. Cihaz bazlı yıllık ortalama tüketim verileri şu şekilde sıralanıyor:

Elektrikli Isıtıcı: 3.800 kWh

Kurutma Makinesi: 350 kWh

Bulaşık Makinesi: 240 kWh

Elektrikli Ocak: 236 kWh

Çamaşır Makinesi: 191 kWh

KÜÇÜK CİHAZLAR KÜÇÜK MALİYETE NEDEN OLUYOR

Tek başına düşük güç tükettiği düşünülen ancak sürekli açık kalan cihazların yıllık toplamdaki payı dikkat çekiyor. İnternet modemlerinin yıllık 165 kWh ile fırınları (130 kWh) geride bıraktığı görülürken; mikrodalga fırınların 90 kWh, mutfak ocaklarının ise yaklaşık 236 kWh enerji harcadığı belirtti.