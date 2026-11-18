Mevsimi gelmesine rağmen Türkiye'de sofralarda nadiren yer bulan kaz eti, yüksek besin değeriyle dikkat çekiyor. Genellikle lahana ve darıyla birlikte fırında pişirilerek tüketilen bu et, içerdiği protein, vitamin ve mineraller sayesinde beslenme düzenine daha sık dahil edilebilecek seçenekler arasında gösteriliyor.

Kaz eti, özellikle sonbahar aylarında gastronomi etkinliklerinde ve yöresel sofralarda öne çıkıyor, ancak besin değerinden yararlanmak için yalnızca belirli bir mevsimde tüketilmesi gerekmiyor. Üstelik kaz eti, sanılanın aksine yalnızca yağ içeriğiyle değil, vücut için önemli besin öğeleriyle de dikkat çekiyor.

KAZ YAĞININ YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNDEN OLUŞUYOR

Hayvansal Kaynaklı Gıda Teknolojisi Bölümü'nden Dr. Agnješka Orkuš'un aktardığı bilgilere göre, kaz etindeki yağın yüzde 70'inden fazlasını doymamış yağ asitleri oluşturuyor. Bu özelliğiyle kaz eti, yağ içeriği bakımından dikkat çeken hayvansal gıdalar arasında yer alıyor.

Kaz etinde bulunan doymamış yağ asitleri arasında, sızma zeytinyağında da bol miktarda bulunan oleik asit öne çıkıyor. Oleik asidin iltihaplanma süreçleri ve damar sağlığı üzerindeki olası etkileri ise bilimsel araştırmalara konu oluyor.

Kazın yağ dokusundan elde edilen kaz yağı da mutfakta kullanılabiliyor. Yaklaşık 200 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilmesi nedeniyle kızartma ve fırınlama işlemlerinde tercih ediliyor.

Dr. Orkuš, kaz yağının yalnızca mutfakta değil, geçmişte geleneksel halk tıbbında da kullanıldığını belirtiyor. Eski dönemlerde romatizma kaynaklı şikayetleri ve iltihabı hafifletmek, ayrıca yara bakımını desteklemek amacıyla kaz yağından yararlanıldığı biliniyor.

100 GRAMINDA 23 GRAM PROTEİN BULUNUYOR

Kaz etini besleyici kılan özelliklerden biri de yüksek protein içeriği. 100 gram kaz etinde yaklaşık 23 gram protein bulunuyor. Üstelik bu protein, vücudun kendi başına üretemediği ve besinler yoluyla alınması gereken tüm temel amino asitleri içeriyor.

Kaz eti, protein içeriğinin yanı sıra çeşitli vitamin ve mineraller bakımından da zengin bir besin olarak öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan A, E ve B grubu vitaminleri vücudun farklı işlevlerinde rol oynuyor. Özellikle B grubu vitaminleri, enerji metabolizmasının düzenlenmesine ve sinir sisteminin normal çalışmasına katkı sağlıyor.

DEMİR, ÇİNKO VE MAGNEZYUM DA İÇERİYOR

Kaz eti, vücut için önemli mineralleri de bir arada sunuyor. İçeriğindeki demir, kandaki oksijen taşınmasından sorumlu hemoglobinin üretiminde görev alırken çinko, bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekliyor.

Bunun yanı sıra magnezyum ve potasyum kasların normal çalışması için önem taşıyor. Fosfor ise kemiklerin ve dişlerin korunmasına katkıda bulunuyor.

Tüm bu özellikleriyle kaz eti, yalnızca geleneksel sonbahar sofralarına özgü bir lezzet olmanın ötesine geçiyor. Yüksek protein içeriği ve barındırdığı vitamin ve minerallerle dengeli beslenmede değerlendirilebilecek alternatifler arasında yer alıyor.