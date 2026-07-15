Yaz aylarında serinlemek için çoğu kişi soğuk içeceklere yönelse de, sıcak çayın da belirli koşullarda vücudun sıcakla başa çıkmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre sıcak çay tüketimi, terleme mekanizmasını harekete geçirerek doğal serinlemeyi destekleyebilir.

Sıcak bir fincan çay içildiğinde vücut kısa süreliğine daha fazla ısı üretir. Bunun sonucunda terleme artar. Terin cilt üzerinden rahatça buharlaşabildiği kuru ve sıcak ortamlarda, vücut fazla ısıyı dışarı atarak serinleme sağlayabilir.

Sıcak çayın serinletici etkisi, ortam koşullarına bağlı olarak değişiyor. Havanın nemli olduğu bölgelerde veya terin buharlaşmasını engelleyen kalın giysiler kullanıldığında bu mekanizma yeterince etkili çalışmıyor. Bu nedenle sıcak çay her zaman serinlik hissi oluşturmayabiliyor.

ŞEKERSİZ ÇAY SIVI İHTİYACINA DA KATKI SAĞLIYOR

Uzmanlar, yaz aylarında asıl önemli olanın yeterli miktarda sıvı tüketmek olduğuna dikkat çekiyor. Gün içinde şekersiz sıcak veya ılık çay tüketmek hem sıvı alımını destekliyor hem de uygun koşullarda vücudun doğal serinleme sürecine katkı sağlayabiliyor.