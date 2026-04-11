Otomobillerin yolcu kapılarının hemen üzerinde yer alan tutma kolları, araç içindeki en tanıdık donanımlardan biri. Pek çok yol kullanıcısı, bu tutamakların yalnızca araç hareket halindeyken, keskin virajlarda veya sarsıntılı yollarda denge sağlamak amacıyla tasarlandığını düşünüyor.

Otomobil tasarım uzmanları ve erişilebilirlik profesyonelleri, sanılanın aksine bu kolların asıl işlevinin sürüş sırasındaki sarsıntılar değil, araca biniş ve iniş süreçlerini kolaylaştırmak olduğunu vurguluyor.

SÜRÜCÜ TARAFINDA NEDEN YOK?

Dikkatli bakıldığında birçok araç modelinde sürücü tarafında bu kolun bulunmadığı görülüyor. Bunun temel sebebi güvenlik protokolleri.

Uzmanlar, sürücülerin seyir halindeyken bu kolu tutma eğilimi göstermesinin güvenli sürüşü tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Ayrıca direksiyon simidinin, sürücü için biniş ve iniş anlarında geçici bir destek noktası (kaldıraç) görevi görmesi, sürücü tarafındaki tutamak ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bu aparatlar özellikle yaşlılar, hamileler ve fiziksel engeli bulunan bireyler için hayati bir destek noktası oluşturuyor. Otomotiv uzmanları, tutamakların araç tipine göre sağladığı avantajları şöyle açıklıyor:

"Daha büyük araçlarda bu tutamaklar, kişinin kendini güvenli bir şekilde yukarı kaldırması ve aşağı indirmesi için gerekli kaldıracı sağlayarak kontrolsüz inişleri önler. Daha küçük araçlarda ise kaldırıma inişi kolaylaştırmak adına destek noktası oluşturur. Bu özellik özellikle hareket kısıtlılığı olan bireyler için temel bir ihtiyaçtır" şeklinde açıklamada bulunuyor.

PEKİ GENELDE NASIL KULLANILIYOR?

Haberin sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte, birçok kullanıcı bu kolların farklı amaçlarla kullanıldığını da dile getirdi. Özellikle takım elbise taşıyan veya kuru temizlemeden dönen sürücüler, bu kolları bir askı aparatı olarak kullanmayı tercih ediyor. Bazı kullanıcılar ise bu kolu sadece sarsıntılı anlardaki tedirginliği yatıştırmak için bir "tutunma noktası" olarak gördüklerini ifade ediyor.