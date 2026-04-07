Bilim insanları ve ortopedi uzmanları, kemik sağlığını korumak ve kemik yoğunluğunu artırmak için fiziksel aktivitelerdeki küçük değişikliklerin önemine dikkat çekiyor. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen ve uzmanlar tarafından değerlendirilen "merdivenleri sert adımlarla çıkma" yöntemi, kemik dokusunun uyarılmasında etkili bir yol olarak görülüyor.

KONTROLLÜ DARBE KEMİK OLUŞUMUNU TETİKLİYOR

Ortopedist Dr. Nicholas Callahan, kemiğin yaşayan ve dinamik bir doku olduğunu belirterek, dışarıdan gelen uyaranlara tepki verdiğini ifade ediyor. Callahan, merdiven çıkarken ve inerken ayakları normalden daha kuvvetli bir şekilde basamağa vurmanın oluşan darbeyi artırdığını ve bu yüklenmenin vücutta yeni kemik dokusu üretimini tetiklediğini belirtiyor.

Dr. Susan Bukata ise yöntemin uygulanış biçimine dair önemli bir uyarıda bulunuyor:

"Mesele sadece dikkatsizce sert basmak değil; bu, kontrollü ve tekrarlayıcı bir yükleme olmalıdır. Kemik sağlığında istikrar, yoğunluktan daha önemlidir. Günlük 30 dakikalık egzersiz düzeni fark yaratacaktır."

KAS ZORLANMALARINA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, bu yöntemin herkes için uygun olmadığını vurguladı. Özellikle dizlerinde kıkırdak sorunu olanlar, eklemlerine binen ekstra yük nedeniyle bu hareketten kaçınmalı. Dr. Callahan, kontrolsüz yapılan sert basışların; stres yaralanmaları, tendinit ve kas zorlanmalarına yol açarak kemik gelişiminden beklenen faydayı ortadan kaldırabileceği konusunda uyardı.

BESLENMEDE KALSİYUM VE MAGNEZYUM DESTEĞİ

Kemik kütlesi kaybını önlemek için fiziksel hareketin yanı sıra diyetisyenlerin önerdiği temel besin grupları da öne çıkıyor.

Diyetisyenler Josie Porter ve Lauren Twigge, kemik yapısını destekleyen gıdaları şöyle sıralıyor: Kalsiyum, fosfor ve D vitamini açısından temel kaynaktır.

Tofu, 100 gramında yaklaşık 200 mg kalsiyum barındırmasının yanı sıra magnezyum ve çinko içeriğiyle kemik mineral yoğunluğunu destekler.