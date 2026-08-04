Sosyal medyada karpuz tarlalarına dair paylaşılan sıra dışı görüntüler izleyenlerin dikkatini çekiyor. Tarlalardaki karpuzların üzerinde özenle hizalanmış iri ve düz taşlar, dışarıdan bakıldığında yalnızca meyvenin rüzgardan yuvarlanmasını önleme çabası gibi algılanabilir. Bu geleneksel uygulamanın ardında, doğayla tam bir uyum içinde çalışan oldukça zeki bir tarım mantığı bulunuyor.

KARPUZLARIN ÜZERİNE NEDEN TAŞ KOYULUYOR?

Çinli üreticilerin meyve üzerine taş yerleştirmesinin ardında yatan temel sebepler şunlar:

Doğal termal düzenleyici (Isı depolama)

Gündüz dik gelen güneş ışığında ısınan taşlar, yüksek sıcaklığı bünyesine çeker. Bu durum meyvenin direkt güneş ışığıyla aşırı ısınmasını engeller. Gece hava soğuduğunda ise taş gündüz topladığı ısıyı kademeli şekilde karpuza devreder. Oluşan bu gece-gündüz sıcaklık dengesi (termal kontrast), karpuzun olgunlaşmasını hızlandırırken şeker oranını yükselterek tadını katlamaktadır.

Kabuk çatlama riskini engeller

Gece ile gündüz arasındaki ani ısı değişimleri meyve kabuğunda genleşme ile büzüşmeye yol açar ve karpuzun çatlamasına neden olur. Taşların sunduğu dengeli ısı transferi kabuğun şoka girmesini önleyerek ürün kaybını en aza indirir.

Kuşlara ve zararlılara karşı doğal zırh

Olgunlaşarak tatlanan karpuzlar kuşların açık hedefi haline gelir. Meyvenin tepe noktasına konulan taşlar, kuşların karpuzları gagalamasını ve zarar vermesini fiziksel bir engelle önler.

TAŞLI TARIM (GOBI GRAVEL MULCHING) NEDİR?

Çin’in özellikle kurak ve karasal ikliminin hâkim olduğu Ningxia gibi bölgelerinde bu yöntem yüzlerce yıldır uygulanmaktadır. "Gravel Mulching" (Taşla Malçlama) adı verilen bu teknikte, yalnız meyvelerin üzerine değil, toprağın yüzeyine de taş ile çakıl döşenmektedir.

Suyu muhafaza eder: Toprak yüzeyindeki taş katmanı, nemin buharlaşarak kaybolmasını önler. Böylelikle kurak coğrafyalarda dahi minimum sulama ile maksimum verim temin edilir.

BİN YILLIK ÇİFTÇİLİK TECRÜBESİNİN LEZZET SIRRI

Bu geleneksel yöntemle yetiştirilen karpuzlar (örneğin meşhur Sezha karpuzu), yüksek şeker oranı ve çıtır dokusu sayesinde piyasada oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır. Geleneksel birikim ile doğa kanunlarının buluştuğu bu basit ama etkili sistem, modern teknolojinin bile zaman zaman asırlık çiftçilik tecrübelerinin gerisinde kalabileceğinin belirgin bir kanıtıdır.