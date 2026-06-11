

Kedilerle yaşayan birçok kişi, sevimli dostlarının gece olduğunda neden yatağın ayak kısmına yerleştiğini merak eder. Uzmanlara göre bu davranışın tek bir nedeni yok; aksine, kedilerin ayak ucunda uyumayı seçmesinin ardında çeşitli açıklamalar bulunuyor.

SICAKLIK ARAYIŞI ÖNEMLİ BİR ETKEN

Kediler sıcak ortamları seven canlılar olarak biliniyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, kedilerin insanların ayak ucunda uyumasını vücuttan yayılan ısıdan faydalanma isteğiyle ilişkilendiriyor. Ancak hayvanlar aynı zamanda fazla yakın temastan kaçınmak isteyebiliyor. Ayak kısmı, hem sıcaklığı hissetmelerine hem de kendilerine rahat bir alan yaratmalarına olanak tanıyor.

GÜVEN DUYGUSUNUN GÖSTERGESİ OLABİLİR

Kediler uyku sırasında en savunmasız oldukları dönemi yaşar. Bu nedenle bir kedinin bir kişinin yakınında uyumayı tercih etmesi, o kişiye güvendiğinin işareti olarak değerlendirilebilir. Ayak ucunda uyuyan bir kedi, bulunduğu ortamda kendini huzurlu ve emniyette hissediyor olabilir.

KAPIDAKİ TEHLİKEYİ GÖZETLİYOR OLABİLİR

Davranışın bir diğer olası açıklaması ise kedilerin çevreyi kontrol etme içgüdüsü. Ayak ucunda konumlanan bir kedi, odanın girişini daha rahat görebilir ve olası hareketlilikleri takip edebilir. Aynı zamanda sahibinin nerede olduğunu da kontrol altında tutabilir. Bu yönüyle kediler adeta küçük bir gece nöbetçisi gibi davranabiliyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Kedilerin özellikle ayak ucunda uyumasını doğrudan inceleyen bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Ancak bilim insanları, kediler ile insanlar arasında güçlü duygusal bağlar kurulabildiğini ortaya koymuş durumda.

KEDİLER DE İNSANLAR GİBİ BAĞ KURUYOR

Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırma, kedilerin sahipleriyle farklı bağlanma biçimleri geliştirebildiğini gösterdi. Araştırmada kedilerde güvenli, kaygılı ve kaçınmacı bağlanma türlerine benzer davranışlar gözlemlendi. Bu sonuçlar, bir kedinin belirli bir kişinin yanında uyumayı tercih etmesinin yakınlık kurma ve güven duyma isteğiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre kediniz geceleri ayak ucunuza yerleşiyorsa, bunun altında sıcaklık ihtiyacından güven duygusuna kadar uzanan çeşitli nedenler yatıyor olabilir. Ancak en yaygın yorumlardan biri, kedinizin yanında kendini rahat ve güvende hissetmesidir.