Kedilerin gece miyavlaması, sahibini uyandırması veya evdeki eşyalara ilgi gösterip onları düşürmesi çoğu zaman “yaramazlık” gibi görünse de, uzmanlara göre bunun temelinde öğrenilmiş davranışlar ve karşılanmamış ihtiyaçlar bulunuyor.

Bored Panda’nın aktardığına göre, Purina’nın evcil hayvan davranış uzmanı ve sertifikalı uygulamalı hayvan davranış bilimcisi Annie Waluska, bu tür davranışların büyük kısmının kedinin doğal içgüdülerinden ve çevreyle kurduğu iletişimden kaynaklandığını belirtiyor. Purina

KEDİNİZ NEDEN GECELERİ SİZİ UYANDIRIYOR?

Uzmanlara göre, kedilerin gece sahiplerini uyandırması çoğu zaman “kapris” değil, öğrenilmiş bir davranış döngüsüdür. Eğer kedi gece miyavladığında yemek, oyun ya da ilgi görüyorsa, bu davranış pekişir ve tekrar eder Uzmanlar, kedinin bu şekilde “miyavlama = sonuç alıyorum” bağlantısını kurduğunu ve zamanla bunu bir iletişim yöntemi olarak kullanmaya başladığını belirtiyor. Bu nedenle gece uyanmalarını azaltmak için, istenmeyen davranışa verilen tepkinin değiştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca uzmanlara göre, gün içinde yeterli oyun ve enerji boşaltımı sağlanmadığında kediler gece daha aktif olabilir. Bu durum da sahibini uyandırma davranışını artırabilir.

KEDİLER NEDEN EŞYALARI DÜŞÜRÜR?

Uzmanlara göre, kedilerin raflardan eşya düşürmesi genellikle bilinçli bir yaramazlık değildir. Bu davranışın temelinde merak ve keşif isteği bulunur. Düşen nesnenin hareketi ve çıkardığı ses, kedinin ilgisini çeker. Uzmanlar, bu davranışın zamanla öğrenilmiş bir alışkanlığa dönüşebileceğini de belirtiyor. Eğer kedi eşya düşürdüğünde sahibi tepki verirse, bu tepki (olumlu ya da olumsuz) kedinin dikkat çekme davranışını pekiştirebilir.

Bu nedenle uzmanlara göre, çözüm yalnızca engellemek değil; kedinin merakını giderecek oyunlar ve uygun uyarıcılar sunmaktır