Ketçabın 'şifa ürünü' olarak görülmesinin arkasında ise Amerikalı doktor John Cook Bennett bulunuyordu. 1830’lu yıllarda domatesin sağlık açısından faydalı olduğunu öne süren Bennett, domates özünden yapılan ürünlerin ishal, hazımsızlık ve mide problemlerine karşı etkili olabileceğini iddia etti.

Bu dönemde bazı şirketler, domates içerikli karışımları ilaç gibi pazarlamaya başladı. Hatta ketçaptan ilham alınarak 'domates hapı' adı verilen ürünlerin bile satıldığı belirtiliyor.

KETÇABIN İLK HALİ ÇOK FARKLIYDI

Uzmanlara göre o dönemde üretilen ketçaplar bugünkü versiyonlardan oldukça farklıydı. Şeker oranı düşük olan eski tariflerde daha yoğun domates ve baharat kullanıldığı ifade ediliyor.

Tarihçiler, insanların o yıllarda birçok gıdayı aynı zamanda tedavi amaçlı tükettiğini belirtiyor. Özellikle domatesin uzun süre 'mucize besin' olarak görüldüğü ve farklı sağlık sorunları için önerildiği aktarılıyor.

SAĞLIK İDDİALARI ZAMANLA ÇÖKTÜ

Ketçabın sağlık ürünü olarak pazarlanması uzun sürmedi. Bilimsel çalışmaların artmasıyla birlikte bu iddiaların büyük bölümünün kanıtlanamadığı ortaya çıktı. Daha sonra ketçap tamamen yemek kültürünün bir parçası haline geldi.

Bugün dünya genelinde en çok tüketilen soslardan biri olan ketçap, özellikle fast food kültürüyle birlikte küresel ölçekte yaygınlaştı. Ancak geçmişte bir dönem 'ilaç' gibi görülmüş olması, birçok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor.