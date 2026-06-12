Bilim insanlarına göre olayın merkezinde klorofil bulunuyor. Muz kabuğundaki yeşil pigment olan klorofil, meyve olgunlaştıkça parçalanmaya başlıyor. Bu süreç sırasında ortaya çıkan bazı bileşikler, UV ışığını emerek görünür mavi ışık şeklinde geri yayıyor. Sonuç olarak muz kabuğu karanlık bir ortamda ve UV ışığı altında fosforluymuş gibi parlayabiliyor.

OLGUNLAŞTIKÇA PARLAMA ARTABİLİYOR

Araştırmalar, muzun olgunluk seviyesi ile UV altındaki parlaklığı arasında ilişki bulunduğunu gösteriyor. Klorofil parçalanması arttıkça ortaya çıkan bileşiklerin miktarı da yükseliyor. Bu nedenle belirli bir olgunluğa ulaşan muzlar, henüz tam olgunlaşmamış olanlara göre daha belirgin bir mavi parlama sergileyebiliyor.

Bu özellik yalnızca ilginç bir görüntü oluşturmakla kalmıyor. Bilim insanları, söz konusu parlamanın muzun olgunlaşma durumunu belirlemek için doğal bir gösterge görevi görebileceğini düşünüyor. Böylece meyvenin hangi aşamada olduğu UV ışığı yardımıyla daha kolay anlaşılabiliyor.

DOĞADA PEK DE YAYGIN DEĞİL

UV ışığı altında parlayan canlılar ve nesneler bulunsa da muzların bu özelliği uzun süre birçok kişi tarafından fark edilmedi. Günlük yaşamda UV ışığıyla karşılaşılmadığı için bu mavi parlama normal şartlarda görünmüyor. Ancak özel ışık kaynakları kullanıldığında muz kabuğunda oluşan neon benzeri görüntü ortaya çıkıyor.

Sıradan görünen bir meyvenin, olgunlaşma sürecinde meydana gelen kimyasal değişimler sayesinde UV ışığı altında parlak mavi renkte ışıldayabilmesi, doğadaki en ilginç biyolojik olaylardan biri olarak gösteriliyor.