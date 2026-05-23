Alkol tüketiminin tüm insan vücudu için zararlı olduğu su götürmez bir tıbbi gerçek, ancak tıp dünyasında, bazı kan gruplarının yapısal özellikleri nedeniyle alkolün olumsuz etkilerine karşı daha hassas veya bağımlılığa daha yatkın olduğuna dair sıra dışı teoriler mevcut.

Ortaya atılan teorilere göre A kan grubuna sahip kişilerin böbrek üstü bezlerinin çalışma prensipleri, onları alkol bağımlılığına karşı daha savunmasız hale getirebiliyor.

Bu teoriye göre, A grubu bireylerin kanında zaman zaman yeterli glikoz bulunmuyor ve kişi bu eksikliği bilinçaltında hızlı bir enerji kaynağı olan alkolle telafi etmeye çalışıyor.

A grubuna sahip kişilerin günlük hayatın stresini sert içkilerle hafifletmeye daha yatkın olduğu öne sürülüyor. Zamanla bir kaçış mekanizmasına dönen bu alışkanlık, alkolizme giden yolu kısaltabiliyor.

ABD ve Japonya’da alkolizm tedavisi uygulayan bazı klinisyenler, hastalarının neredeyse yarısının A kan grubuna sahip kişilerden oluştuğunu iddia ediyor.

Elbette bu iddialar, diğer kan gruplarının alkolü sorunsuz bir şekilde tüketebileceği anlamına gelmiyor. Her grubun kendine has hassasiyetleri olduğu savunuluyor:

0 Grubu (Birinci Kan Grubu): Sindirim sistemi ve mide asidi hassasiyetleri oldukça yüksektir. Alkol tüketimi bu kişilerde ülser, gastrit ve ciddi sindirim sorunlarını doğrudan tetikleyebilir.

B Grubu (Üçüncü Kan Grubu): Bu gruptaki kişilerin alkol tüketmesi; karaciğer yağlanması, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve kalp hastalıkları riskini diğer gruplara göre daha hızlı artırabilir.

AB Grubu (Dördüncü Kan Grubu): Alkolün yarattığı toksik etkilere karşı metabolik olarak en dirençli grup olduğu kabul edilir. Ancak doktorlar, bu direncin yanıltıcı olduğunu ve alkolün kötüye kullanımı halinde AB grubunun da aynı organ hasarlarıyla karşılaşacağını önemle vurguluyor.