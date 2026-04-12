Psikoloji uzmanları, günlük hayatta seçilen renklerin yalnızca bir zevk meselesi olmadığını, aynı zamanda kişinin ruh hali ve özgüvenine dair önemli ipuçları taşıdığını vurguluyor. Özellikle özgüveni düşük kişilerde bazı renklerin daha sık tercih edilmesi dikkat çekiyor.

RENK SEÇİMİ KİŞİLİĞİ ELE VERİYOR

Uzmanlara göre renk tercihleri, kişinin iç dünyasıyla doğrudan bağlantı kuruyor. Giyimden ev dekorasyonuna kadar seçilen tonlar, bireyin kendini nasıl hissettiğini ve dışarıya nasıl bir imaj yansıtmak istediğini ortaya koyuyor.

GERİ PLANDA KALMA İSTEĞİ: GRİ

Psikologların özellikle üzerinde durduğu renklerden biri gri. Dikkat çekmekten kaçınan ve kendini daha güvenli bir alanda tutmak isteyen kişilerde gri tonlarının daha sık tercih edildiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu rengin adeta 'nötr bir koruma alanı' yarattığını ifade ediyor.

GİZLENME KALKANI: SİYAH

Siyah renk her ne kadar güç ve otoriteyle özdeşleşse de, psikolojik açıdan bir 'gizlenme kalkanı' olarak da değerlendiriliyor. Özgüveni düşük bireylerin siyahı, sosyal ortamlarda kendini daha güvende hissetmek için tercih ettiği belirtiliyor.

DENGE ARAYIŞI: KOYU MAVİ

Koyu mavi ise sakinlik ve kontrol hissiyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu renk, özellikle belirsizlik dönemlerinde içsel denge arayan kişiler tarafından daha sık tercih ediliyor.

GÜVEN ALANI: KAHVERENGİ

Kahverengi tonları, değişimden uzak durma ve alışkanlıklara tutunma isteğiyle ilişkilendiriliyor. Psikologlar, bu rengin 'güvenli bölge' hissi yarattığını vurguluyor.

AÇIK RENKLER GERİ PLANDA KALIYOR

Sarı, turuncu ve açık yeşil gibi canlı renklerin, özgüveni yüksek kişiler tarafından daha sık tercih edildiği ifade ediliyor. Araştırmalar da, özgüveni düşük bireylerin bu tonlara daha az yöneldiğini gösteriyor.